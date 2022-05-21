Фото: ЛОДА

У п’ятницю, 20 травня, внаслідок ворожих обстрілів у Луганській області загинули шестеро мирних мешканців. Окупанти завдали удару по школі та об’єднанню "Азот" у Сєвєродонецьку. За минулу добу на Луганщині зруйновано близько 50 будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини", – розповів він.

Учора ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.

Крім того, поранено в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку.

Фото: ЛОДА

Фото: ЛОДА

"За день – близько 50 зруйнованих будинків. Важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєвєродонецьку", – зазначив Сергій Гайдай.

Він додав, що також росіяни відкрили вогонь по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання градирні. Пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд. Не менш гаряче було в Лисичанську, де виникло загоряння бункера з вугіллям на шахті.