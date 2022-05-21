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Зарплати російських солдатів привласнюють військові клерки, – СБУ

Загарбник не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними за 2 весняні місяці.

Зарплати російських солдатів привласнюють військові клерки, – СБУ
Фото: СБУ

Зарплати російських солдатів привласнюють військові клерки.

Про це свідчать перехоплені Службою безпеки України розмови, у яких окупанти скаржаться, що їм не виплачують обіцяних коштів.

В одній з розмов з дружиною загарбник каже, що не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними за 2 весняні місяці.

“Должно прийти сразу за март и до 20-го числа – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям”, – каже окупант.

Одна з причин такої “економії” – бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат, адже у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі, зазначили у СБУ.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили, що серед російських загарбників в Україні є повно наркоманів. Дехто займає керівні посади і вимагає від підлеглих діставати наркотики.

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