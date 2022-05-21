США хочуть залишити у Європі 100 000 військових, – ЗМІ

США хочуть залишити у Європі 100 000 військовослужбовців, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не загрожуватиме Швеції, Фінляндії або членам НАТО.

Про це пише CNN з посиланням на представників адміністрації США.

Їхня кількість може тимчасово збільшитися, якщо НАТО проводитиме додаткові військові навчання у регіоні, а Сполучені Штати розгорнуть додаткові бази в Європі – у разі зміни безпекової ситуації.

За словами офіційних осіб, про це йшлося після зустрічі головнокомандувачів збройних сил НАТО у Брюсселі. Це питання також обговорять на зустрічі міністрів оборони країн НАТО і на саміті у Мадриді у червні.

Нагадаємо, США збільшили свій загальний контингент сил у Європі з приблизно 60 до 100 тисяч військовослужбовців після вторгнення Росії в Україну. Зокрема, були посилені військові бази вздовж східного флангу Європи – для підтримки НАТО та подальшого стримування РФ.

Група з понад 40 країн збереться у найближчий понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.