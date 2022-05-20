Мавпячу віспу зафіксували в 10 країнах – в Австралії, Європі та Америці

Це рідкісна вірусна інфекція, яка найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки.

У США, Канаді, Австралії, Іспанії, Португалії та Великобританії розслідують уже кілька випадків захворювання на мавпячу віспу – і ймовірні, і підтверджені.

20 травня список країн, де було виявлено цю інфекцію, поповнили Франція, Італія, Швеція та Австралія, пише ВВС.

Перший випадок захворювання у Британії було зареєстровано 7 травня. Національне агентство з безпеки охорони здоров'я повідомило, що хворий нещодавно їздив до Нігерії, де, як вважають, заразився.

Наразі у Британії підтверджено дев'ять випадків. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що джерела цих інфекцій ще не виявлено, але, мабуть, зараження сталося на території країни.

За даними органів охорони здоров'я, п'ять випадків інфікування підтверджено в Португалії та сім в Іспанії. У п'ятницю про перший підтверджений випадок повідомила Австралія: чоловік захворів після поїздки до Європи.

Також по одному випадку захворювання зареєстровано у Швеції та в Італії, ще один випадок перебуває під підозрою у Франції.

Нещодавно органи охорони здоров'я американського штату Массачусетс повідомили про одиничний випадок зараження віспою мавп. За словами офіційних осіб, чоловіка госпіталізовано, його стан добрий, небезпеки для населення немає. Нещодавно він побував у Канаді, де, за повідомленнями, влада розслідує 13 ймовірних випадків зараження вірусом.

Віспа мавп найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Захворювання поза цим регіоном найчастіше пов'язані з поїздками туди.

За даними британської служби охорони здоров'я, недуга зазвичай має порівняно м'який перебіг, а більшість хворих одужують протягом кількох тижнів.

Вірус не так легко передається від людини до людини, і ризик масового зараження дуже низький.

Незважаючи на те, що схваленої вакцини від мавпячої віспи в Європі немає, медична влада Іспанії закупила тисячі доз вакцини від натуральної віспи, щоб упоратися зі спалахом захворювання. Натуральна віспа і віспа мавп належать до одного сімейства вірусів.