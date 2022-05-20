​Twitter позначатиме неправдиву інформацію про війну в Україні

Користувачі не зможуть ставити "лайки", відповідати чи поширювати дописи, які порушують нові правила.

Соцмережева компанія Twitter додаватиме позначки до очевидно неправдивої інформації щодо війни в Україні а також обмежить поширення інформації, яка може бути неправдивою.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Такі зміни компанія запровадила з 19 травня в рамках нової "Політики з подолання неправдивої інформації в часи кризи".

"Ця політика покликана допомогти захистити обговорення у Twitter, починаючи з російського вторгнення до України. Особливо в часи кризи, неправдива інформація набуває вірусного поширення, поки правда ще спить. У відповідь на таку динаміку, ми не будемо стимулювати поширення, або рекомендувати контент, який може потенційно бути неправдивим і стосується криз, щойно ми знайдемо свідчення, що заслуговують на довіру, про можливу неправдивість такої інформації", - зазначив відповідальний за безпекову політику компанії Йол Рот.

Користувачі не зможуть ставити "лайки", відповідати на дописи, чи поширювати ті, що порушують нові правила.

Такі обмеження, здатні зменшити розповсюдження дописів на 30-50%.

Три цьому Рот зазначив, що така політика однаково стосуватиметься обох сторін конфлікту.

Заступник голови Держспецвз'язку України Віктор Жора привітав нові правила соцмережі і вказав, що міжнародна спільнота має "знайти відповідні шляхи для запобігання поширенню неправдивої інформації в соцмережах", - повідомляє АР.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Twitter обмежив поширення інформації з більш ніж 300 акаунтів російських посадовців, включаючи президента.