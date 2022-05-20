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Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших року згідно опитування читачів журналу Time

Президент України випередив Ілона Маска, Бориса Джонсона та Джо Байдена.

Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших року згідно опитування читачів журналу Time
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів читачів журналу Time і посів перше місце з 5% голосів.

Про це стало відомо за результатами голосування читачів журналу Time.

Друге місце зайняв гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Він був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time у грудні минулого року.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

За Джонсоном з 3,2% голосів йдуть медпрацівники, які відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Підсумковий список Time100 за 2022 рік буде обраний редакторами Time. Його мають оприлюднити вже 23 травня.

Нагадаємо, у березні щоденний американський журнал TIME присвятив обкладинку війні в Україні, яку розв’язала Росія.

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