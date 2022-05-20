Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших року згідно опитування читачів журналу Time

Президент України Володимир Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів читачів журналу Time і посів перше місце з 5% голосів.

Про це стало відомо за результатами голосування читачів журналу Time.

Друге місце зайняв гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Він був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time у грудні минулого року.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

За Джонсоном з 3,2% голосів йдуть медпрацівники, які відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Підсумковий список Time100 за 2022 рік буде обраний редакторами Time. Його мають оприлюднити вже 23 травня.

Нагадаємо, у березні щоденний американський журнал TIME присвятив обкладинку війні в Україні, яку розв’язала Росія.