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Російські окупанти відкрили у Маріуполі “дитячий центр”, - Денісова

Він розташований у напівзруйнованій будівлі дитячого садка.

Російські окупанти відкрили у Маріуполі “дитячий центр”, - Денісова
Фото: Facebook/Людмила Денісова

В Маріуполі російські окупанти відкрили “дитячий центр” у приміщенні, де немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Задля створення “картинки” для ворожої пропаганди, загарбники нехтують елементарними правилами безпеки дітей та їх базовими потребами”, - наголосила Денісова.

Вона додала, що дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО. У “Азбуці Донбасу” є вірші із такими рядками як "Донбасс – русская земля" та "родина наша россия".

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини наголошує, що такі дії окупантів створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю дітей, чим порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Також окупанти не забезпечують право дитини на освіту, спрямовану на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, та попросила врахувати ці факти порушень Росією прав дітей в Україні.

Раніше Денісова повідомляла, що у Маріуполі, який РФ безперервно бомбардує надважкими бомбами, термобаричними та фосфорними снарядами, вже загинуло щонайменше 25 тисяч мирних мешканців. 

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