Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через російські обстріли одна людина загинула, 5 отримали поранення, - Синєгубов

"Прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів".

На Харківщині через російські обстріли одна людина загинула, 5 отримали поранення, - Синєгубов
Фото: скріншот

19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки - 1 людина поранена. Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові пораненння жінка і дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - розповів Синєгубов.

Очільник Харківщини закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги і бути пильними: "Прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території".

Нагадаємо, 19 травня зранку рашисти знову обстріляли Харків - снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології.

Тим часом ЗСУ з 5 травня звільнили в області вже 23 населені пункти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також