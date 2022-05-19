На Харківщині через російські обстріли одна людина загинула, 5 отримали поранення, - Синєгубов

"Прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів".

19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки - 1 людина поранена. Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові пораненння жінка і дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік", - розповів Синєгубов.

Очільник Харківщини закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги і бути пильними: "Прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато "вибухових" сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території".

Нагадаємо, 19 травня зранку рашисти знову обстріляли Харків - снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології.

Тим часом ЗСУ з 5 травня звільнили в області вже 23 населені пункти.