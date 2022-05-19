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Частина українських захисників все ще на Азовсталі - триває "певна операція"

Заступник командира "Азову" записав відеозвернення.

Частина українських захисників все ще на Азовсталі - триває "певна операція"
Фото: скріншот

На Азовсталі залишилася частина українських захисників, які виконують завдання.

Про це у своєму відеозверненні повідомив заступник командира "Азову" капітан Святослав Паламар (Калина).

"Я і командування перебуває на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати", - сказав Паламар.

Він подякував українцям і всьому світові за підтримку.

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі.

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