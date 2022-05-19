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"Дурнів немає": В ОП відповіли на вимогу Росії зняти санкції за розблокування портів

Радник голови Офісу президента зазначив, що це - "типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт із доларами".

"Дурнів немає": В ОП відповіли на вимогу Росії зняти санкції за розблокування портів
Фото: ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вимогу Росії про зняття санкцій в обмін на розблокування українських морських портів.

Про це він написав у Twitter.

"РФ вимагає зняття санкцій за розблокування українських портів, шантажуючи світ продовольчою кризою. Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу", - зазначив Подоляк.

"Заговорили про зняття санкцій – треба затягувати зашморг", - додав він.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорював це питання з міністрами "Великої сімки".

“Росія блокує українські порти, вона завдає ракетні удари по Одесі, де розташований найбільший український порт, який використовується для експорту української аграрної продукції на глобальні ринки збуту. Це сонячна олія, зернові культури, кукурудза та інші продукти”, – зазначив він.

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