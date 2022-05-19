Влада Маріуполя оголосила про відкриття Благодійного фонду для підтримки маріупольських переселенців

"Робимо все, аби маріупольці отримали підтримку та змогли розпочати життя на новому місці".

Для підтримки маріупольських переселенців відкрили Благодійний фонд Маріуполя.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

"Кожен може підтримати маріупольських переселенців із різних куточків України чи світу. Зробити це легко через сайт MHelp", - розповіли в міськраді.

За інформацію влади, благодійний фонд започаткувала команда Центру підтримки малого та середнього бізнесу. Останній працює під егідою Маріупольської міської ради.

У фонді збирають пожертви на допомогу десяткам тисяч маріупольських родин, котрі виїхали з розбомбленого росіянами міста.

"Також створюється мережа центрів підтримки переселенців "ЯМаріуполь" для надання гуманітарної, соціальної, юридичної, психологічної та медичної допомоги. Робимо все, аби маріупольці отримали підтримку та змогли розпочати життя на новому місці", - наголосили в міській раді.

Нагадаємо, у квітні благодійний фонд гурту Metallica пожертвував $500 000 на допомогу українським переселенцям.