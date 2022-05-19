​Майже 670 населених пунктів знеструмлені через бойові дії, - Міненерго

Найскладніша ситуація на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Станом на 19 травня внаслідок бойових дій знеструмлено близько 696 населених пунктів (загалом майже 641,1 тис. споживачів).

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Найскладніша ситуація в Донецькій області, де без електропостачання залишаються 331,9 тис. споживачів, у Луганській – 128,3 тис., Харківській — 91 тис.

"Без газопостачання залишаються понад 184 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - зазначили в Міненерго.

У той самий час електромережі відновлюють. Так, за минулу добу, як повідомили в Міністерстві енергетики, електропостачання повернули близько 50,8 тис. споживачів: в Одеській області — 25,6 тис., Київській — 12,5 тис. (з них 300 абонентів були знеструмлені внаслідок бойових дій), Донецькій – 8,3 тис., Харківській – 4 тис., Миколаївській і Чернігівській – по 200 споживачів.

Газопостачання відновили понад 2,5 тис. абонентів.

Нагадаємо, 18 травня Луганська область залишилася без світла - російські загарбники знеструмили останню велику підстанцію.

Упродовж 14 травня вдалося відновити електропостачання близько 65,8 тис. споживачів.