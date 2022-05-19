Данілов: "Ті, хто каже, що війна закінчиться в травні або через тиждень - легковажні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що наразі говорити про швидке закінчення війни легковажно, оскільки Росія "не така слабка". Він наголосив, що розвиток ситуації залежатиме від того, як західні партнери постачатимуть Україні необхідну зброю.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю "НВ".

Секретар РНБО прокоментував слова експертів про те, що українська та російська армії досягли паритету і є ймовірність того, що війна стане позиційною.

"Я хочу зауважити, що належу до тих людей, які чітко розуміють, що Росія не така слабка, як би нам хотілося. І ті люди, які кажуть, що війна закінчиться в травні або через тиждень - легковажні. Це дуже важкий та багатокомпонентний процес, а допомога наших партнерів зброєю є ключовим на сьогодні моментом визначення ситуації. Залежно від того, що і в які терміни буде постачатися, терези будуть хитатися то в один, то в інший бік", - сказав Данілов.

При цьому він зазначив, що наразі дійсно досягнуто певного паритету і російській армії дуже складно просуватися далі на нашу територію.

"Але я звертаю увагу: те, що стосується літаків, стратегічної авіації, те, що стосується бомбардування нашої території ракетами, що мають дуже потужні вражальні здатності, все це продовжує працювати по нас майже кожного дня. Агресор діє вже не тільки авіацією, вони задіюють підводні човни, флот і багато інших військових компонентів", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна не буде підписувати мирний договір з Росією, а лише її капітуляцію.