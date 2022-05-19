За минулу добу було знешкоджено 340 вибухонебезпечних предметів на Київщині, – КМДА

Минулої доби піротехніки обстежили 26 населених пунктів Бучанського, Броварського, Вишгородського та Білоцерківського районів.

Про це КМДА повідомила у Facebook.

Згідно з повідомленням, під час робіт спеціалісти знешкодили 340 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку російського вторгнення піротехніки Київщини знешкодили 34080 одиниць вибухівки.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій щодня вилучає в середньому від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів. Обсяги розмінування території України зросли майже в 10 разів. Станом на 11 травня було обстежено близько 20 тис. гектарів територій. Вилучено та знешкоджено понад 103 тис. мін та боєприпасів. З яких майже 2 тис. – це авіаційні бомби різного калібру.