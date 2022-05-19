Припинення вогню Україною неможливе без повного виведення військ Росії, – Подоляк

Поки Росія не готова повністю звільнити землі України, наша переговорна платформа – це зброя, санкції та гроші.

Про це радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років", – заявив він.

Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років. Поки 🇷🇺 не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022

В інтервʼю Радіо НВ Подоляк говорив, що на сьогоднішній день переговори з Росією проводити неможливо. Перемовний процес залежить від президента України – коли він скаже, що треба починати переговори, тоді вони відновляться.

Кілька днів тому Подоляк підтвердив інформацію російської сторони про те, що процес переговорів між Україною та РФ припинено. Він пояснив, що переговорний процес припинено, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни. Минулий очний раунд перемовин українська та російська делегації мали 29 березня в Стамбулі. Після цього переговори проходили в онлайн-форматі.