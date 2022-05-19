Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Припинення вогню Україною неможливе без повного виведення військ Росії, – Подоляк

А поки що українська сторона вестиме переговори шляхом санкцій і зброї. 

Припинення вогню Україною неможливе без повного виведення військ Росії, – Подоляк
Фото: Twitter

Поки Росія не готова повністю звільнити землі України, наша переговорна платформа – це зброя, санкції та гроші.

Про це радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років", – заявив він.

В інтервʼю Радіо НВ Подоляк говорив, що на сьогоднішній день переговори з Росією проводити неможливо. Перемовний процес залежить від президента України – коли він скаже, що треба починати переговори, тоді вони відновляться. 

Кілька днів тому Подоляк підтвердив інформацію російської сторони про те, що процес переговорів між Україною та РФ припинено. Він пояснив, що переговорний процес припинено, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни. Минулий очний раунд перемовин українська та російська делегації мали 29 березня в Стамбулі. Після цього переговори проходили в онлайн-форматі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також