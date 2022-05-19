Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України

На півдні України українська армія за добу 18 травня вразила 90 цілей на позиціях противника. Було знищено дві самохідні артилерійські установки, бронетехніку, є втрати серед живої сили.
Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілях на позиціях противника. Унаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", – йдеться у повідомленні.
У командуванні додають, що на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.
У Чорному морі продовжується маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На чотирьох кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.
Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.