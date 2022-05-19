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Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України

Противнику на вдалося перейти в наступ у Херсонській та Миколаївській областях. 

Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Фото: Ліга

На півдні України українська армія за добу 18 травня вразила 90 цілей на позиціях противника. Було знищено дві самохідні артилерійські установки, бронетехніку, є втрати серед живої сили. 

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь". 

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілях на позиціях противника. Унаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У командуванні додають, що на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.

У Чорному морі продовжується маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На чотирьох кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

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