Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України

Противнику на вдалося перейти в наступ у Херсонській та Миколаївській областях.

На півдні України українська армія за добу 18 травня вразила 90 цілей на позиціях противника. Було знищено дві самохідні артилерійські установки, бронетехніку, є втрати серед живої сили.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілях на позиціях противника. Унаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У командуванні додають, що на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.

У Чорному морі продовжується маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На чотирьох кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.