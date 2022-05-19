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На Луганщині підірвано міст для сповільнення наступу окупантів на Сєвєродонецьк

Міст поєднував міста Сєвєродонецьк і Рубіжне. 

На Луганщині підірвано міст для сповільнення наступу окупантів на Сєвєродонецьк
Скріншот відео
Фото: Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Бійці Сил спеціальних операцій України разом з нацгвардійцями та бійцями СБУ підірвали міст на Луганщині, щоб стримати наступ ворожих військ на Сєвєродонецьк. 

Про це повідомило у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

“З метою знищення шляхів сполучення у ворожих тилах воїни ССО України разом з вояками Бригади швидкого реагування НГУ та бійцями СБУ підірвали міст між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк”, – йдеться в повідомленні.

Командування ССО зазначило, що ця операція стримала наступ росіян на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. 

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив про те, що російські окупанти безупинно обстрілюють Сєвєродонецьк. Унаслідок ворожих обстрілів 16 травня загинуло щонайменше 10 жителів.

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