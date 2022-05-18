Дружини і мама українських військових в Анкарі зустрілися з радником Ердогана.

Представники сімей захисників Маріуполя відвідали столицю Туреччини Анкару та звернулися з проханням сприяти збереженню життів їхніх рідних і всіх військових, які донедавна залишалися чи досі залишаються на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Про це йшлося на зустрічі з радником президента Туреччини Ялчином Топчу в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

"Азовсталь – це найбільша рана на тілі планети у ХХІ столітті. На Азовсталі відбувається не війна, а вбивство. Проти наших хлопців застосовували всі можливі і неможливі види зброї з повітря, землі та моря. Це безпрецедентний випадок в історії, коли територія заводу протягом 83 днів була в суцільній блокаді. Наші воїни перебували там без ресурсів для існування, і навіть після виходу немає впевненості в дотриманні Росією міжнародних норм у поводженні з нашими захисниками", – заявили дружини і мама захисників.

Жінки наголосили на тому, що перебування в підземеллях комбінату, як і кожен крок на шляху захисників Маріуполя під час виході з Азовсталі, були сповнені смертельної небезпеки.

Вони подякували за зусилля Туреччини для визволення українських військових, для підтримки України і попросили про здійснення подальших кроків для звільнення захисників Маріуполя та збереження їхніх життів.

Нагадаємо, Україна ініціювала переговори з низкою країн та організацій до процесу переговорів з РФ про визволення заблокованих на Азовсталі захисників Маріуполя.

16 травня українська влада повідомляла про евакуацію з Маріуполя 53 важкопоранених українських бійців, яких доставили у шпиталь в окупованому РФ Новоазовську. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.

Родини військових також закликали китайського лідера Сі Цзиньпіна вплинути на Росію, щоб вона дозволила екстракцію – вивезення військових на території третьої країни, щоб вони перебували там до кінця війни. Третьою країною згодилася бути Туреччина.