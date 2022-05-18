Росіяни вбили ще десятьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Сьогодні росіяни вбили десятьох мирних мешканців Донеччини. Сім людей загинули у Лимані і троє у Бахмуті.
Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.
Він уточнив, що серед загиблих - двоє дітей, у Лимані і Бахмуті.
Очільник Донеччини повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Також у середу, 18 травня, противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне на Луганщині.
Нагадаємо, Донецька обласна прокуратура повідомила, що зросла кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку в Бахмуті.