Росіяни вбили ще десятьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Ще семеро людей сьогодні дістали поранення.

Сьогодні росіяни вбили десятьох мирних мешканців Донеччини. Сім людей загинули у Лимані і троє у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

Він уточнив, що серед загиблих - двоє дітей, у Лимані і Бахмуті.

Очільник Донеччини повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також у середу, 18 травня, противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне на Луганщині.

Нагадаємо, Донецька обласна прокуратура повідомила, що зросла кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку в Бахмуті.