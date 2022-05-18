Російські війська завдали авіаударів по цивільних об’єктах на Луганщині

В окупованих у Луганську та Ровеньках родичі примусово мобілізованих вимагали повернути чоловіків додому.

У середу, 18 травня, противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне на Луганщині.

Російська армія обстріляла з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об’єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка", – повідомляють у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Ворог продовжував заходи інженерного обладнання позицій. З метою коригування вогню артилерії використовував БпЛА “Орлан-10”.

Також у Генштабі повідомили, що на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому.

Нагадаємо, 18 травня Українська армія звільнила Дементіївку на Харківщині, бої за Тернову тривають.

На більшості напрямків наступу у Східній операційній зоні противник успіху не мав. У Генштабі повідомляють, що російська армія зазнає значних втрат і відступає.