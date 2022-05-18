На Львівщині мешканців Яворівського району попередили про вибухи – знешкоджуватимуть залишки ворожих ракет

Упродовж найближчих кількох годин у Яворівському районі Львівської області можуть лунати звуки вибухів. Це фахівці спецслужб знешкоджуватимуть залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вівторок, 17 травня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив, що ситуація контрольована, загрози для місцевого населення немає.

"Пам’ятайте: якщо є повітряна тривога, про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА «Оповіщення ЦЗ». Бережіть себе. Черпайте інформацію лише з перевірених джерел", – звернувся до мешканців Яворівщини Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня один із об’єктів військової інфраструктури Львівщини зазнав ракетного удару. Водночас повітряне командування "Захід" повідомляло про збиття двох із кількох ракет, які Росія випустила по Львівській області. Ракетним ударом по Львівщині Росія пошкодила залізничну інфраструктуру.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав нічну атаку по області однією з найбільших за кількістю ракет.