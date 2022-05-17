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Ракетним ударом по Львівщині Росія пошкодила залізничну інфраструктуру

Про загиблих та поранених даних немає. 

Ракетним ударом по Львівщині Росія пошкодила залізничну інфраструктуру
Ілюстративне фото
Фото: Крим Реалії

Уночі 17 травня російські війська ракетним ударом пошкодили інфраструктуру регіональної філії "Львівська залізниця" в Яворівському районі.

Пошкоджень зазнала залізиця. Про травмованих чи загиблих даних немає, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Попередньо, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети! Від імені усіх жителів Львівщини – величезне дякую вам за роботу", – написав він.

Нагадаємо, вибухи на Львівщині почали лунати після опівночі. Їх чули і в області, біля кордону з Польщею, а значить – і з НАТО і ЄС, та в обласному центрі. Попереднього удару ворог завдав по Львову 15 травня. Ракети вдарили по обʼєкту військової інфраструктури. 

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