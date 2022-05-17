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У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, - Садовий

За словами Козицького, спрацювала ППО. 

У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, - Садовий
Фото: Львівська міська рада

“У Львові чути вибухи”, - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він закликав всіх залишатись в укриттях.

Як повідомило Суспільне.Львів, перед вибухами на Львівщині була оголошена повітряна тривога.

Пізніше Садовий додав, що підтвердження щодо потрапляння по місту немає, пообіцявши детальну інформацію зранку. 

«Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо», - написав мер в телеграмі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, спрацювала система ППО. 

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий переконаний, що ракети російських військ, які влучили в об’єкт військової інфраструктури за 15 км від Польщі, є загрозою для ЄС і НАТО.

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