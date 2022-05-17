Російські окупанти готують “референдум” у Енергодарі, - Запорізька ОВА

Також у Енергодарі росіяни викрадають людей.

Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці Енергодару хочуть приєднатися до Росії. Насправді РФ планує остаточно долучити Запорізьку АЕС до “Росатому”, щоб знищити енергосистему України.

Про це повідомила Запорізька облвійськадміністрація.

В Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували їм руки та вивозили у невідомому напрямку. Повідомляється про шістьох викрадених. Під час скоєння злочинів росіяни тримали мешканців квартир на автоматному прицілі.

Зазначається, що в Енергодарі КП «Єдині інформаційні системи» не має можливості виконувати свої функції, тому його фінансування тимчасово, до звільнення міста від окупантів, призупинено. Рахунки підприємства заблоковані, працівникам запропоновано тимчасово перейти на інші КП на альтернативні посади.

Крім того, окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мелітопольців. Працівників бюджетних установ лякають позбавленням роботи, оскільки в місті з’явилось багато переселенців із Маріуполя, начебто готових до співпраці з окупаційною владою.

Протягом двох місяців з Мелітополя виїхала майже половина населення, залишилися переважно літні люди або мешканці, які мають стареньких родичів.

Зазначається, що у Пологівському районі у с. Інженерне місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами - передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них.

За інформацією місцевих мешканців, ці неповнолітні беруть участь у мародерстві.

Як ранішеповідомлялось, депутату Енергодарської міської ради Андрію Шевчику оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, у Запорізькій області росіяни у курнику спалюють тіла своїх загиблих, а в училищі облаштували в’язницю для тих, хто відмовляється воювати.