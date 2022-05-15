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На Запоріжжі росіяни спалюють тіла своїх військових у курнику

Загарбники планують перепис населення.

На Запоріжжі росіяни спалюють тіла своїх військових у курнику
Фото: тг канал Белгород Новости

У Запорізькій області росіяни у курнику спалюють тіла своїх загиблих, а в училищі облаштували в’язницю для тих, хто відмовляється воювати.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом. Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення",- йдеться у повідомленні.

Також у районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом “утиск хребта”. Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування.

Нагадаємо, що правоохоронці зафіксували руйнування від обстрілів окупантів у Гуляйполі Запорізької області. 

А внаслідок обстрілу Комишувахи в Запорізькій області загинув чоловік і пошкоджено 50 будинків. Ще троє людей отримали поранення. 

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