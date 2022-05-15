Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
На дорогах Вознесенська та Нової Одеси обладнані тимчасові будови для проїзду, - ОП
На дорогах Вознесенська та Нової Одеси обладнані тимчасові будови для проїзду, - ОП
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили ракетами по Сумській області

Обстріли спричинили значні руйнування, мирні жителі не постраждали. 

Окупанти вдарили ракетами по Сумській області
Дмитро Живицький
Фото: sumy.today

Уночі російські загарбники завдали ракетних ударів по Сумському і Шосткинському районах Сумської області. 

Про це написав у Telegram начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 22 вечора ракетний удар по околицях села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Близько другої ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району", – йдеться у повідомленні.

В обох випадках обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, в ніч на 15 травня ворог завдав ракетний удар по військовому об'єкту у Львівській області, а також обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровщину. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також