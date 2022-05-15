Окупанти вдарили ракетами по Сумській області

Уночі російські загарбники завдали ракетних ударів по Сумському і Шосткинському районах Сумської області.

Про це написав у Telegram начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 22 вечора ракетний удар по околицях села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Близько другої ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району", – йдеться у повідомленні.

В обох випадках обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, в ніч на 15 травня ворог завдав ракетний удар по військовому об'єкту у Львівській області, а також обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровщину.