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Прямі та непрямі втрати в Бучі становлять 449 мільйонів доларів, - мер

Мова йде про втрати, які були задокументовані станом на 10 травня.

Прямі та непрямі втрати в Бучі становлять 449 мільйонів доларів, - мер
Фото: Facebook Анатолія Федорука

За оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, прямі та непрямі втрати, нанесені Бучі російською армією, становлять 449 мільйонів доларів.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

“Загалом по Бучанській громаді постраждали 1354 будівлі”, - повідомив Федорук.

Він уточнив, що 1230 з них – це житлові будинки, 1051 – приватні житлові та 179 – багатоквартирні будинки. Майже половину з них уже обстежили спеціальні комісії, які складають дефектні акти.

Крім того, постраждали 124 – це нежитлові приміщення, зокрема, серед них:

  • 29 – заклади освіти;
  • 9 – медичні заклади;
  • 5 – адміністративні будівлі та релігійні споруди;
  • 12 – комунальні об‘єкти;
  • 69 – торгові мережі та інші комерційні приміщення.

Федорук зазначив, що 178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, їх неможливо відновити. Зокрема, йдеться про 149 приватних житлових будинки та 10 багатоповерхівок.

Також постраждала інфраструктура громади - зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газогону та 10 км водогону, розбомблено тягову електростанцію та об'єкти водопостачання, які централізовано забезпечували Бучу електроенергією та водою.

Нагадаємо, 11 травня в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло. 

Раніше повідомлялось, що Митрополичий фонд Православної церкви України збудує тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами. 

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