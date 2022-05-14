Правоохоронці зафіксували руйнування від вчорашніх обстрілів окупантів у декількох будинках жителів Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Внаслідок бойових дій, на щастя, постраждалих немає.

За даним фактом поліцейські зібрали необхідні доказові матеріали збройного злочину, які передані до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Комишувахи в Запорізькій області загинув чоловік і пошкоджено 50 будинків. Ще троє людей отримали поранення.