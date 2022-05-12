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Унаслідок обстрілу Комишувахи в Запорізькій області загинув чоловік і пошкоджено 50 будинків

Ще троє людей отримали поранення. 

Унаслідок обстрілу Комишувахи в Запорізькій області загинув чоловік і пошкоджено 50 будинків

Розпочато розслідування щодо пошкодження більш ніж 50 приватних будинків унаслідок ракетних обстрілів селища Комишуваха в Запорізькій області.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Комишувасі 11 травня.

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