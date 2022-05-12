РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ

Мурадов відомий своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії.

Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, перехоплені Службою безпеки України.

“Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну “досвідчених карателів”. Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії”, – зазначили у СБУ.

Генерал влаштовує “показові суди”, але навіть це не змінює ситуацію.

“Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузил и увезли”, – розповідає батькові окупант.

Та попри такі показові виступи, “відказників” все одно потім повертають додому.

“Бо ж Росія не може офіційно визнати, що її солдати масово відмовляються воювати. От і називає їхню втечу “відпустками””, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили, що солдати російської армії перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати.