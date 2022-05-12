РНБО вирішила примусово вилучити активи "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ

Нацбанк України відкликав ліцензії цих банків на другий день війни.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила примусово вилучити активи "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ в Україні.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Верховної Ради проєкті закону.

РНБО вирішила примусово вилучити в Україні такі права власності РФ та її резидентів, як 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ", та 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії.

Також згідно з рішенням РНБО від 11 травня, затвердженим того самого дня указом президента Володимира Зеленського №326, вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку (934,9 млн гривень), Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на (14,889 млрд гривень), цих двох банків до юридичних осіб.

Вилучаються, згідно з документом, й інші фінансові активи цих двох банків, окрім 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цього банку.

Згідно з документом, Кабміну і Фонду гарантування вкладів за участю НБУ дається 10 днів після опублікування відповідного указу президента на те, щоб примусово вилучити це майно.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензії у "дочок" російського Сбербанку та ВЕБ.РФ 25 лютого 2022 року. З 2017 року банки працювали в Україні в обмеженому режимі – під санкціями РНБО, які забороняють виведення грошей на користь російських материнських структур.

1 квітня Верховна Рада внесла зміни до закону про вилучення майна РФ та її резидентів в Україні.

На коррахунках двох російських банків в НБУ станом на 1 лютого 2022 року було 653 млн гривень, на рахунках в інших банках – 12 млрд гривень, в ОВДП – 9 млрд гривень, у депосертифікатах НБУ – 6 млрд гривень. Загальна сума – 27,7 млрд гривень.