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РНБО вирішила примусово вилучити активи "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ

Нацбанк України відкликав ліцензії цих банків на другий день війни.

РНБО вирішила примусово вилучити активи "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ
Фото: Сергей Нужненко

Рада національної безпеки і оборони України вирішила примусово вилучити активи "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ в Україні.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Верховної Ради проєкті закону.

РНБО вирішила примусово вилучити в Україні такі права власності РФ та її резидентів, як 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ", та 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії.

Також згідно з рішенням РНБО від 11 травня, затвердженим того самого дня указом президента Володимира Зеленського №326, вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку (934,9 млн гривень), Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на (14,889 млрд гривень), цих двох банків до юридичних осіб.

Вилучаються, згідно з документом, й інші фінансові активи цих двох банків, окрім 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цього банку.

Згідно з документом, Кабміну і Фонду гарантування вкладів за участю НБУ дається 10 днів після опублікування відповідного указу президента на те, щоб примусово вилучити це майно.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензії у "дочок" російського Сбербанку та ВЕБ.РФ 25 лютого 2022 року. З 2017 року банки працювали в Україні в обмеженому режимі – під санкціями РНБО, які забороняють виведення грошей на користь російських материнських структур.

1 квітня Верховна Рада внесла зміни до закону про вилучення майна РФ та її резидентів в Україні.

На коррахунках двох російських банків в НБУ станом на 1 лютого 2022 року було 653 млн гривень, на рахунках в інших банках – 12 млрд гривень, в ОВДП – 9 млрд гривень, у депосертифікатах НБУ – 6 млрд гривень. Загальна сума – 27,7 млрд гривень.

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