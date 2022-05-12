Україна починає експорт електроенергії до Молдови, - Укргідроенерго

10 травня між Укргідроенерго та АТ ENERGOCOM (Молдова) було укладено експортний контракт.

Україна буде експортувати в Молдову електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі Укргідроенерго.

За інформацією компанії, 10 травня між нею та АТ ENERGOCOM (Молдова) було укладено експортний контракт з продажу електричної енергії.

"Компанія продає електричну енергію відповідно до нерівномірного добового графіку, забезпечуючи покриття пікового споживання та необхідних обсягів для енергосистеми Молодови. Генеруючих потужностей Укргідроенерго вистачить і на забезпечення енергосистеми України і на експорт. Наразі здійснюються своєрідні тестові поставки для відпрацювання взаємодії з молдавськими партнерами", - зазначили в пресслужбі компанії.

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що за рахунок експорту компанія забезпечує надходження коштів в Укренерго. Це кошти за надання послуги з передачі електроенергії та продаж частини надлишкової електричної енергії в період весняного водопілля.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус повідомив, що Україна планує експортувати електроенергію та вугілля у країни Європи.