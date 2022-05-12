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Німеччина може пережити зупинку постачання російського газу, – міністр економіки ФРН

Роберт Габек підтримує зусилля ЄС у налагодженні діалогу з Угорщиною, яка виступає проти заборони імпорту нафти з РФ.

Німеччина може пережити зупинку постачання російського газу, – міністр економіки ФРН
Роберт Хабек
Фото: EPA/UPG

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що ФРН зможе витримати заборону на імпорт російського газу майбутньої зими, якщо скоротить споживання, заповнить сховища та забезпечить можливість отримувати достатньо зрідженого газу через термінали ЗПГ.

Про це Роберт Габек заявив у інтерв'ю виданню WirtschaftsWoche.

Міністр економіки вважає, що здатність Німеччини пережити наступну зиму без російського газу залежатиме від виконання низки умов: якщо до кінця 2022 року німецькі сховища газу будуть заповнені, а два з чотирьох запланованих плавучих терміналів ЗПГ будуть підключені до мережі.

Окрім того, промисловість і домогосподарства мають скоротити споживання енергії на 10%.

Нагадаємо, німецькі посадовці готуються на випадок раптового припинення постачання газу з Росії та розробляють пакет заходів екстреної допомоги. Він може включати взяття під контроль критично важливих компаній.

Торік Німеччина імпортувала з Росії 55% спожитого газу.

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