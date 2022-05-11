​Блокада морського порту в Одесі створює продовольчу кризу в світі

Заблоковане зерно мало експортуватися до країн Північної Африки та Близького Сходу.

Наразі Чорноморський флот РФ повністю заблокував Одеський морський торговельний порт. Це створює проблеми для України на світової економіки вцілому.

Про це розповів у Медіацентрі "Україна" спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ми говоримо про експорт українського зерна, наприклад, і бачимо, що Росія намагається створити такий собі механізм впливу на держави світу, тому що створює цю продовольчу кризу. Це зерно мало йти до країн Північної Африки, Близького Сходу. А сьогодні воно заблоковано, не йде фактично. Те, що на окупованій території, Херсонщині, взагалі крадеться і вивозиться до Криму", – зазначив Сергій Братчук.

За його словами, альтернативні шляхи вирішення проблем з логістикою є, однак їх з міркувань безпеки поки не розголошуються. Однак, без деблокади порту обсягів поставок продовольства закордон, які були до початку повномасштабної війни, досягти не вдасться.

Нагадаємо, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти.