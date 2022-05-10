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Єрмак обговорив із Бренде участь України в цьогорічному економічному форумі в Давосі

Планується проведення окремого донорського заходу на підтримку нашої держави.

Єрмак обговорив із Бренде участь України в цьогорічному економічному форумі в Давосі
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Борге Бренде.

Про це йдеться на сайті Президента України.

 Під час розмови сторони обговорили участь України у Всесвітньому економічному форумі, що проходитиме в Давосі з 22 по 26 травня.

"Андрій Єрмак наголосив на важливості використання майданчика Всесвітнього економічного форуму для консолідації міжнародних зусиль з припинення агресії Росії проти нашої держави, а також для напрацювання стратегічного бачення щодо повоєнного відновлення України. Сторони обговорили питання проведення на полях ВЕФ окремого донорського заходу на підтримку нашої країни", - йдеться на сайті глави держави.

Метою такого заходу є фінансування відбудови зруйнованих Росією українських населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 травня на Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд.

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