Єрмак обговорив із Бренде участь України в цьогорічному економічному форумі в Давосі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Борге Бренде.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Під час розмови сторони обговорили участь України у Всесвітньому економічному форумі , що проходитиме в Давосі з 22 по 26 травня.

"Андрій Єрмак наголосив на важливості використання майданчика Всесвітнього економічного форуму для консолідації міжнародних зусиль з припинення агресії Росії проти нашої держави, а також для напрацювання стратегічного бачення щодо повоєнного відновлення України. Сторони обговорили питання проведення на полях ВЕФ окремого донорського заходу на підтримку нашої країни", - йдеться на сайті глави держави.

Метою такого заходу є фінансування відбудови зруйнованих Росією українських населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 травня на Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд.