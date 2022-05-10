Єрмак обговорив із Бренде участь України в цьогорічному економічному форумі в Давосі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Борге Бренде.
Про це йдеться на сайті Президента України.
економічному форумі, що проходитиме в Давосі з 22 по 26 травня.
"Андрій Єрмак наголосив на важливості використання майданчика Всесвітнього економічного форуму для консолідації міжнародних зусиль з припинення агресії Росії проти нашої держави, а також для напрацювання стратегічного бачення щодо повоєнного відновлення України. Сторони обговорили питання проведення на полях ВЕФ окремого донорського заходу на підтримку нашої країни", - йдеться на сайті глави держави.
Метою такого заходу є фінансування відбудови зруйнованих Росією українських населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 5 травня на Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд.