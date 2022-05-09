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В НБУ зафіксували рекорд із купівлі військових облігацій

Кількість вкладників зросла на понад 30 тисяч за тиждень.

В НБУ зафіксували рекорд із купівлі військових облігацій
Фото: ua.news

В Нацбанку зафіксували рекорд із купівлі військових ОВДП.

Про це повідомили в пресслужбі установи.

"Маємо рекордне збільшення вкладників серед громадян та бізнесу за весь час проведення аукціонів: упродовж тижня їхня кількість зросла з 11,8 тис. до 43,3 тис.", - йдеться в інформації НБУ.

В установі кажуть - таке зростання пов'язане із запровадженням учасниками ринку капіталу нових цифрових сервісів у координації із депозитарієм Національного банку, біржами та центральним контрагентом. 

За даними НБУ, від початку повномасштабного нападу РФ Мінфін провів 27 аукціонів з продажу військових облігацій. До держбюджету вдалося залучити понад 55,2 млрд грн, близько 144,1 млн дол. США та 176,5 млн євро. 

"Тепер обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищує 4,6 млрд грн, 45,7 млн дол. США та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.", - підкреслили в Нацбанку.

Нагадаємо, 3 травня Мінфін розмістив військові облігації на 7,1 млрд гривень.

У березні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-конференцію з представниками провідних інвестиційних компаній світу і закликав бізнес купувати українські військові облігації.

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