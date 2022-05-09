Сольський: агресор продовжує викрадення українського зерна

До Криму окупанти вивезли до 500 тисяч тон зерна, втрати України складають сотні мільйонів доларів.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент LB.ua.

Цим питанням курують окупанти на найвищому рівні та спецслужби. Генпрокуратура та МЗС України працюють з західними партнерами для оперативного реагування по арешту та конфіскації вкраденого зерна.

“Такі факти є (викрадення окупантами українського зерна)... Ми бачимо, що це десь 400–500 тис. тон, які відправляють у напрямку Криму та організовано. Це великий бізнес, яким курують люди більшого рівня, у порівнянні з тим, коли ми бачили з інтернету, як із супермаркетів забирали телевізори й так далі. Ціна – $250 – 300 за тонну, тому це вже сотні мільйонів. Очевидно, що цим займаються також представники спецслужб країни-агресора, військові різного рівня та аферисти, яким такий вид бізнесу по життю підходить”, – заявив він.

За його словами, Україна фіксує рух автомобілів із зерном до Криму. Це вкрадене зерно необхідне Криму для внутрішнього споживання. Також окупанти налагоджують канали постачання зерна далі через Севастополь.

“Практично усі кораблі, що йдуть з Севастополя, це кораблі з нашим вкраденим зерном. Бо у них немає жодного іншого розумного логістичного підходу... Були факти, на які оперативно зреагувало МЗС. Кораблі оперативно розвернули з Єгипту, Лівану та Сирії. В принципі, ми спілкуємося з різними каналами та розуміємо локальних трейдерів, які в Росії цим займаються. Інформація вже доноситься до відповідних органів. Наскільки я знаю, ГПУ реєструє ці речі. Та будуть міжнародні реакції. Ведеться паралельна робота, щоб оперативно конфісковувати та арештовувати це зерно за допомогою наших західних партнерів. Цю лінію веде МЗС. Є певні напрацювання. Коли буде рішення, вони його озвучать. Цей механізм опрацьовується”, – сказав він.

Нагадаємо, російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.