Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада щодо питань роботи виконавчої влади.

Про це повідомляє Офіс президента.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Андрій Єрмак та його заступники, і члени уряду. Учасники наради розглянули питання паливної безпеки країни.

Як розповіла перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з МЗС триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі слабким місцем у логістиці постачання пального в країну.

Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального.

Нагадаємо, що 6 травня Україна та Польща домовились щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

У квітні Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це мало дозволити протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС.