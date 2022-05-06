Міжнародні резерви України скоротилися на 4%, - НБУ

В банку кажуть - це через продаж валюти.

Міжнародні резерви України за попередніми даними скоротилися на 4%.

Про це повідомили в пресслужбі Нацбанку.

"Станом на 1 травня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 944,9 млн дол. США. За підсумками квітня вони скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду", - пояснили в Нацбанку.

В установі кажуть - попит на валюту перевищив пропозицію, що пояснюється "значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту".

За інформацією НБУ, чистий продаж валюти банком у квітні склав 2,2 млрд дол. А внутрішні та зовнішні валютні надходження на користь уряду України склали понад 1,8 млрд. дол.

"Зокрема, упродовж квітня 629 млн євро та 93 млн дол. США надійшли від Світового банку, 300 млн євро – від уряду Франції, 236 млн дол. США – від уряду Канади та 120 млн євро – від Європейського союзу", - повідомили в Нацбанку.

Нагадаємо, днями голова Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що міжнародні резерви України протягом квітня скоротилися на 1,5 млрд доларів.

За даними НБУ, у квітні 2022 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,9%, а до кінця року може перевищити 20%.