У найближчі роки світ не зможе замінити українську аграрну продукцію, – Мінагрополітики

Україна експортувала в середньому 50 млн тонн аграрної продукції на рік.

Країни світу не мають альтернативи українській аграрній продукції в тих обсягах, які експортувала наша країна.

Про це в ефірі національного телемарафону #UAразом наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Ми постачали 10% світового експорту пшениці, понад 15–20% ячменю, більше 50% соняшникової олії. Із України в середньому експортувалося 50 млн тонн аграрної продукції. У рекордні роки цей показник доходив навіть до 65 млн тонн. Сьогодні немає можливості знайти альтернативу таким обсягам та замінити нашу продукцію. Це неможливо зробити фізично, навіть у перспективі найближчих 3–5 років", – підкреслив Висоцький.

За його словами, у зв'язку з блокуванням портів Одеси та Миколаєва Україна може сьогодні експортувати 15–20% від довоєнних показників. Що вже призвело до суттєвого зростання цін на сільськогосподарську продукцію та її фізичного дефіциту по всьому світу, особливо в державах Близького Сходу та Північної Африки.

Якщо ситуація з війною та блокуванням портів триватиме і надалі, то країни цих регіонів у принципі не матимуть збіжжя, а це означає голод.

Нагадаємо, шість українських портів не можуть приймати судна через збройну агресію РФ. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти.

У мирний час понад 75% зовнішнього товарообігу держави відбувалося саме через морські шляхи. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу. Порти Дунаю спроможні забезпечити 10% товарообігу, наразі Мінінфраструктури вживає заходів для збільшення їхньої потужності.

До слова, в KSE Institute порахували, що втрати українського бізнесу від війни становлять близько 10 млрд доларів.