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Україна планує експортувати електроенергію та вугілля у країни Європи, - Герус

"Але ми вже повинні готуватися до нового опалювального сезону і необхідно контролювати кількість вугілля на складах".

Україна планує експортувати електроенергію та вугілля у країни Європи, - Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Оскільки в Україні є профіцит вугілля й електроенергії, тому розглядають питання їх експорту в Європу.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, передає "Медіацентр Україна – Укрінформ".

"Ми від’єдналися від спільної системи з росією і білорусією і приєдналися до Європейської енергетичної мережі. Це складний процес, але для України він пройшов майже непомітно. Це свідчить про те, що наша енергетика була достатньо незалежною. В Україні є профіцит електроенергії на сьогодні. Тому, у планах експортувати електроенергію у країни Європи. Однак, якщо у нас буде дефіцит  - ми зможемо експортувати електроенергію для себе", - сказав Герус.

Він зазначив, що на складах в Україні накопичилося і вугілля. Тому "наразі навіть маємо ініціативи експортувати вугілля до країн ЄС". 

"Але ми вже повинні готуватися до нового опалювального сезону і необхідно контролювати кількість вугілля на складах", - зауважив голова парламентського комітету.

Нагадаємо, в березні цього року завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

За інформацією ЗМІ, через санкції РФ Великобританія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту. 

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