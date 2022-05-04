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Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"

Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам.

Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Фото: laz.ua

Мер Львова Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ", який ще з 1990-х років належить росіянам.

Про це Садовий написав у фейсбуці.

За його словами, близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам. Наразі всю інформацію щодо них передали до військової адміністрації.

"Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу", - наголосив Садовий.

Він розповів, що на основі заводу планується збудувати муніципальний індустріальний парк.

"Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів.  Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів.  Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім. Дорожня карта вже готова. Чекаємо рішень Кабміну та РНБО", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада внесла зміни до закону про вилучення майна РФ та її резидентів в Україні. Примусове вилучення об'єктів права власності буде стосуватися також громадян України, які публічно заперечують війну.

На засіданні парламенту 3 березня було ухвалено Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів". 10 березня його підписав президент Володимир Зеленський.

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