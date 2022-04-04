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​Берлін тимчасово націоналізує німецький підрозділ Газпрому

Уряд Німеччини хоче гарантувати безпеку постачання газу.

​Берлін тимчасово націоналізує німецький підрозділ Газпрому
Сховище природного газу Астора в Редені, котре належить Газпрому, Німеччина, 9 березня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Німеччина тимчасово націоналізує в країні підрозділ ПАТ «Газпром», щоб забезпечити безпеку постачання газу.

Про це повідомив міністр економіки країни Роберт Габек, повідомляє Bloomberg.

Компанія «Gazprom Germania GmbH» – власник постачальника енергії Wingas GmbH і компанії Astora, яка керує найбільшим газовим сховищем Німеччини, – перейде під управління німецького енергетичного регулятора до 30 вересня. 

За словами міністра, цей крок зроблено після того, як російський Газпром вийшов з німецької дочірньої компанії, не отримавши схвалення уряду, чим порушив німецьке законодавство.

Як зазначає Bloomberg, дочірні компанії Газпрому в Європі зазнають тиску, оскільки клієнти та бізнес-партнери відмовляються вести з ними бізнес, що підвищує ймовірність того, що деякі з них можуть збанкрутувати. 

«Федеральний уряд робить усе необхідне, щоб забезпечити безпеку постачань у Німеччині, – сказав Габек. – Це також означає, що ми не дозволяємо енергетичній інфраструктурі Німеччини залежати від свавільних рішень Кремля».

Минулої п'ятниці Газпром заявив, що більше не володіє німецькою дочірньою компанією, яка також має торгове відділення у Великобританії та підрозділи від Швейцарії до Сінгапуру. Новим акціонером стала Palmary. Хто є її кінцевим бенефіціарним власником - невідомо: вона була зареєстрована в жовтні минулого року за московською адресою.

Нагадаємо, днями в німецьких офісах Газпрому відбулись обшуки в межах розслідування впливу РФ на енергетичну кризу в Європі. Слідчі дії відбулися в офісах Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на частку яких припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.

Євросоюз розслідує вплив Газпрому на енергетичну кризу в Європі взимку 2021-2022 років. Тоді російський монополіст обмежив додаткові постачання газу, саме коли запаси блакитного палива в Європі впали до найнижчого рівня за останні 10 років.

Під час розслідування з'ясувалися факти тиску російської сторони на європейських політиків, щоб ті схвалили запуск газопроводу "Північний потік-2".

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