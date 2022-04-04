Орбан знову переміг на виборах і зарахував Зеленського до своїх "опонентів"

Прогнозується, що його партія візьме достатньо мандатів для контролю над конституційною більшістю.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі, 11 грудня 2020 р

Партія угорського премʼєра Віктора Обрана, за попередніми даними, знову перемогла на виборах в Угорщині. Це вже четверта поспіль перемога.

Очікується, що Орбан не буде підтримувати енергетичні санкції проти Росії, пише Reuters.

При цьому в своєму виступі Орбан перерахував опонентів, назвавши з-поміж них і українського президента, пише CNN.

"Ми памʼятатимо цю перемогу до кінця життя, тому що нам довелось боротися з великою кількістю опонентів", – заявив він і перерахував угорських лівих, "бюрократів", міжнародні ЗМІ та Володимира Зеленського.

Угорщина має змішану систему: 106 зі 199 депутатів обираються як мажоритарники, решта за списками партій.

Прогнозується, що партія Орбана виграє в 87 з 106 округах і візьме 134 мандати. Конституційна більшість складає 133 мандати.