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ЄБРР перекрив Росії та Білорусі доступ до своїх ресурсів

Передбачено припиненн фінансування проєктів чи заходів з технічного співробітництва. 

ЄБРР перекрив Росії та Білорусі доступ до своїх ресурсів
Фото: https://lb.ua/world/2022/03/28/511413_iebrr_zakrivaie_svoi_ofisi_moskvi.html

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку проголосувала за негайне припинення доступу Росії та Білорусі до ресурсів банку.

Про це йдеться на сайті фінансової організації.

“Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів Банку буде негайно офіційно призупинено. Це означає, що у жодній з країн не може бути нового фінансування проєктів чи заходів з технічного співробітництва. Крім того, Банк користується правом призупинити або скасувати подальше фінансування існуючих проєктів”, – йдеться у повідомленні.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підкреслила, що банк засудив війну Росії проти України діями, а не лише словами. Зокрема, для того, аби донести до двох країн – вони підірвали цінності, важливі для ЄБРР, як для інституції, і для міжнародного співтовариства.

Наразі євробанк зосереджений на наданні пакету на суму 2 млрд євро для України та інших країн регіону, які безпосередньо постраждали через кризу з біженцями.

Фінансування надається швидко, щоб, серед іншого, допомогти українським фірмам відстрочити кредити та отримати торговельне фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть передислокуватися для продовження роботи.

Окрім того, якщо дозволять умови, ЄБРР зобов’язався взяти участь у програмі відновлення України.

Нагадаємо, у березні ЄБРР оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

Банк погодив виділення 2 мільярдів євро для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни проти України, ще на початку березня.

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