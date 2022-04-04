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Блінкен: "Росія повністю провалила три цілі в Україні"

Російські війська відступили від Києва, передислоковуючись на Схід.

Блінкен: "Росія повністю провалила три цілі в Україні"
Фото: EPA/UPG

Росія повністю провалила три цілі, які переслідувала перед повномасштабним вторгненням в Україну. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє пресслужба Держдепу.

"Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, заперечити її суверенітет та її незалежність; встановити російську владу; і розділити Захід, розділити Альянс. І на всіх трьох фронтах це провалилося. Україна тепер більш об’єднана. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін", – заявив Блінкен.

Він зазначає, що про поразку РФ свідчить те, що російські війська відступили від Києва і, ймовірно, передислоковуються на Схід.

"Але пам'ятаймо, що вони все ще мають здатність спричиняти масову смерть і руйнування, зокрема в таких місцях, як Київ, за допомогою авіації та ракет. І водночас вони можуть перегрупуватися", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що Білий дім допомагає Україні збирати докази воєнних злочинів РФ, щоб передати їх у відповідні інструкції та організації.

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