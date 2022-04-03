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Голова Європейської ради відреагував на масові убивства українців

ЄС запроваджуватиме нові санкції. 

Голова Європейської ради відреагував на масові убивства українців
Фото: Макс Требухов

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

Про це він написав у Twitter.

«Шокований приголомшливими зображеннями звірств, скоєних російською армією на звільненій Київщині, – написав він, додавши хештег #BuchaMassacre.

За словами Шарля Мішеля, ЄС допомагає Україні й неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах. «Подальші санкції та підтримка ЄС уже в дорозі», – зазначив він. 

На трагедію відреагував також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер 

«Фото з Бучі знову доводять злочинність війни проти України. Це нестерпно. З завтрашнього дня ми разом із нашими партнерами обговорюватимемо, як ще більше посилити санкції проти Путіна», – написав він у Twitter

Нагадаємо, після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, уу братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук.

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