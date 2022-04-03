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Влада готується до можливої блокади міст окупантами, - керівник Донецької ОВА

Є розуміння, що окупанти не планують зупинятися на адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

Влада готується до можливої блокади міст окупантами, - керівник Донецької ОВА
Фото: Донецька ОДА

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що область готується до можливих загострень. Посадовець переконаний, що окупанти намагатимуться "реабілітуватися" за рахунок Донбасу.

Про це повідомляє Суспільне.

Кириленко наголосив, що наступ росіян на Донбас є очевидним та очікуваним. 

"Вони (росіяни – ред.) розуміють, що їм необхідно реабілітуватись. За рахунок Донбасу. Це очевидно, це логічно і це дуже-дуже ймовірно. Я би взагалі вже цю ймовірність до 100% підводив. З того, що зараз відбувається, яке йде вороже перегрупування, ми розуміємо, що це буде на Донбасі, і тому ми готуємося. Це факт", – заявив Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що влада готується до блокади міст, як уже є в Маріуполі, до ракетних ударів для залякування мирного населення та до того, що окупанти не планують зупинятися на адміністративних межах Донецької та Луганської областей. Кириленко додав, що необхідно розуміти, що ситуація буде загострюватися.

Нагадаємо, що за даними ОВА за 3 квітня, на Донеччині стабільно напружено. Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада – обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу, церкву. По Бахмуту росіяни випустили ракети. Один цивільний загинув. Маріуполь без змін – блокада. 

У Луганській області постійні обстріли міст, бої в окремих кварталах Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.

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