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На півдні українці збили дві російські крилаті ракети, а на Харківщині - винищувач Су-34

Ракети збили в Одеській і Миколаївській областях.

На півдні українці збили дві російські крилаті ракети, а на Харківщині - винищувач Су-34
Су-34
Фото: Wikipedia

Повітряні сили ЗСУ збили дві крилаті ракети окупантів і знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зранку 3 квітня на півдні країни підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збив дві російські крилаті ракети морського базування. 

Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській і Миколаївській областях. 

Також 3 квітня на Харківщині зенітні ракетні війська Повітряних сил збили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, що станом на 3 квітня російські окупанти втратили вбитими у війні в Україні 18 тис. осіб, також знищено 644 танки та 143 літаки ворога. 

Також український десант узяв під контроль район Припʼяті та ділянку кордону з Білоруссю.

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