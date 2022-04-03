Ракети збили в Одеській і Миколаївській областях.

Повітряні сили ЗСУ збили дві крилаті ракети окупантів і знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зранку 3 квітня на півдні країни підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збив дві російські крилаті ракети морського базування.

Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській і Миколаївській областях.

Також 3 квітня на Харківщині зенітні ракетні війська Повітряних сил збили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, що станом на 3 квітня російські окупанти втратили вбитими у війні в Україні 18 тис. осіб, також знищено 644 танки та 143 літаки ворога.

Також український десант узяв під контроль район Припʼяті та ділянку кордону з Білоруссю.