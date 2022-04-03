З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вже втратили на війні в Україні 18 тис. осіб

Знищено 1830 бойових броньованих машин окупантів. 

Окупанти вже втратили на війні в Україні 18 тис. осіб

Російські окупанти втратили вбитими у війні в Україні 18 тис. осіб, також знищено 644 танки та 143 літаки ворога.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 18 000 осіб, 
  • танків ‒ 644 од., 
  • бойових броньованих машин ‒ 1830 од., 
  • артилерійських систем – 325 од., 
  • РСЗВ - 105 од., 
  • засоби ППО - 54 од.,
  • літаків – 143 од., 
  • гелікоптерів – 134 од., 
  • автомобільної техніки - 1249 од.,
  • кораблі /катери - 7 од.,
  • цистерн з ПММ - 76, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,
  • Спеціальна техніка - 24,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Фото: defence-ua
Фото: defence-ua
Фото: Новини Городнянщини
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали 17800 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також