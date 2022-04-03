Російські окупанти втратили вбитими у війні в Україні 18 тис. осіб, також знищено 644 танки та 143 літаки ворога.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18 000 осіб,
- танків ‒ 644 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1830 од.,
- артилерійських систем – 325 од.,
- РСЗВ - 105 од.,
- засоби ППО - 54 од.,
- літаків – 143 од.,
- гелікоптерів – 134 од.,
- автомобільної техніки - 1249 од.,
- кораблі /катери - 7 од.,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,
- Спеціальна техніка - 24,
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Фото: defence-ua
Фото: defence-ua
Фото: Новини Городнянщини
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали 17800 осіб.