Російські окупанти втратили вбитими у війні в Україні 18 тис. осіб, також знищено 644 танки та 143 літаки ворога.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 18 000 осіб,

танків ‒ 644 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1830 од.,

артилерійських систем – 325 од.,

РСЗВ - 105 од.,

засоби ППО - 54 од.,

літаків – 143 од.,

гелікоптерів – 134 од.,

автомобільної техніки - 1249 од.,

кораблі /катери - 7 од.,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,

Спеціальна техніка - 24,

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: defence-ua Фото: defence-ua Фото: Новини Городнянщини Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали 17800 осіб.